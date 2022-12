Perché le trentenni non sono donne per coppie? “Odio il Natale” lo spiega bene

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 18 dicembre 2022) Su Netflix è sbarcata una serie che, a dispetto del titolo, ha molto a che fare con questioni politiche e sociali che ci riguardano (e manco poco). “il” è uno di quei prodotti che, sotto mentite spoglie, ci guardano dritti negli occhi e cino – con parole semplicissime – che costruire una società (in senso stretto) un po’ più giusta di quella in cui siamo inseriti è quantomeno pensabile. Sei episodi da una mezz’ora circa con lo scintillio delin una Venezia – a tratti – inedita, perfetta per il mai fuori moda “basta che funzioni”. Sullo sfondo, il richiamo a “Love Actually“, un capolavoro della commedia all’inglese che racconta l’amore – e tutti i suoi derivati – per quello chee non per quello che vorremmo diventassero. Al netto della bravura di Pilar Fogliati – Gianna, ...