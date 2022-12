Per i medici sono vivo per miracolo E sono ancora quello che ragiona bene

Fanpage.it

...Forza Italia fa sapere che non voterà la decisione di riaprire le porte della professione ai... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi ......sono stata in una cella di 2 metri1,5 e non potevo vedere neanche il sole. Sono stato sottoposto a vari tipi di tortura, come dimostra anche una relazione della Asl Roma 1 firmata dai... Fondi per medici, liste d'attesa e cronicità: cosa manca nella ... Dalle 16 a dopo le 22 i manifestanti hanno girato attorno alla Bolognina, passando per viali e via Indipendenza. Decibel fuori controllo, imbrattamenti e graffiti fuori dalla stazione. Affissi due car ...Cresce la curva dei contagi da influenza “australiana” in Puglia e sale l’allerta negli ospedali della regione, per l’aumento dei ricoveri legati a patologie connesse ...