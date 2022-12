Pensionato gratta e vince 50mila euro | due giovani gli rubano il biglietto

(Di domenica 18 dicembre 2022) Aveva appena scoperto di aver vintoale Vinci ma una volta tornato a casa non era più riuscito a trovarlo. Succede a undi 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno. Convinto di aver smarrito il tagliando...

ilmessaggero.it

Undi Vibonati, piccolo comune della provincia di Salerno in Campania , ha scoperto di aver vinto 50mila euro al& Vinci . Subito dopo il 73enne si è accorto che il biglietto vincente ...Un di Vibonati, piccolo comune della provincia di in , ha scoperto di aver vinto 50mila euro al . Subito dopo il 73enne si è accorto che il biglietto vincente gli era stato rubato da due giovani che ... Pensionato gratta e vince 50mila euro a Salerno, ma due ragazzi gli rubano il biglietto. Poi il lieto fine Si tratta di due 21enni che sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Denunciato per ricettazione anche un imprenditore di Montesano sulla Marcellana che avrebbe avuto l'incarico di riscu ...Scopre di aver vinto 50mila euro al Gratta e Vinci, ma il biglietto gli viene sottratto da due giovani. Succede a un pensionato di 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno. L'uomo però è doppiamen ...