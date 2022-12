(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Nel campo dell'opposizione "l'idea è che ciascuno aspetta le europee, lì si registrano pesi e misure e si vede chi dirige il traffico. Io trovo demenziale tutto questo e ci farà apparire nei prossimi mesi come i polli di Renzi e permette alla destra di avere uno sfondamento nella società che finora non ha avuto. I tempi non sono quelli, il banco di prova è già qui". Così Pier Luigiall'assemblea di Articolo 1. "Allora Pd e 5 Stelle debbono mostrare la capacità nelle prossime settimane di dar luogo a una novità, aprire un'orizzonte gestendo unaperché sudiciamo più o meno le stesse cose", sottolinea.

OlbiaNotizie

...di sospendere "cautelativamente" Andrea Cozzolino dall'albo degli iscritti e degli elettori, ... 1 di Speranza,e D'Alema ed è un ex europarlamentare. Di Art. 1, ad oggi, risulta un semplice ...... il primo è l'ex europarlamentare di Articolo 1 (il partito di Speranza e), ora lobbista, ...di Panzeri e di altri due In Italia il Pd trema perché Giorgi è assistente dell'europarlamentare,... Pd: Bersani, 'dem e M5S facciano battaglia comune, su punti cruciali c'è intesa' Orlando, Bettini e Bersani si sentono imprigionati nella tenaglia tra il nuovismo movimentista di Schlein e la ripresa della vocazione riformista di Bonaccini. Vorrebbero continuare a dare la colpa a ...(Adnkronos) - "Uno sputo in faccia alla sinistra". Pier Luigi Bersani parla per la prima volta della vicenda Qatargate rispondendo all'Adnkronos. Per il leader di Articolo Uno "in un colpo solo uno sp ...