Pd | Bersani | ' candidati chiariscano piattaforma | sennò l' aria non si scalda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "A me pare che si stia chiarendo che stare in questo percorso costituente è una scelta ineludibile. La speranza di avere un partito di sinistra dei tempi nuovi passa per il Pd, questo non è aggirabile". Così Pier Luigiall'assemblea nazionale di Articolo 1. "Il contributo che possiamo dare al percorso è dire chiaro che il percorso costituente non può finire il giorno dopo i gazebo e quindi cominciare a chiedere questise intendono o no tenere aperte il percorso e quali idea abbiano di quel nuovo partito di cui si parla. Se non si vuole un partito pigliatutto non si possono averepigliatutto... quindi quale profilo politico, quale idea di campo progressista, quale idea sul lavoro che è l'elemento centrale, quali cambiamenti allo Statuto. Ci vuole qualche elemento distintivo senno ...