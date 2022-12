Pd | assemblea Articolo 1 | ' sì a inserire parola ' lavoro' nel nome' **

(Di domenica 18 dicembre 2022) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "All'Italia serve una grande forza popolare, che abbia il suo cardine nella rappresentanza del mondo delcome leva per la trasformazione democratica e sociale (...) Per questa ragione sosteniamo con forza la proposta diun esplicito riferimento alnele nel simbolo del partito per rafforzare quella prospettiva ecologista e socialista che serve al paese". E' quanto si legge nel documento approvato dall'nazionale di1 insieme alla relazione di Roberto Speranza. Nello stesso documento si propone il "superamento nell'impianto statutario del nuovo partito di meccanismi di investitura personalistica della leadership, che deprimono il ruolo delle iscritte e degli iscritti e il valore del confronto fra le piattaforme ...

Partito Democratico

Così Pier Luigi Bersani all'nazionale di Articolo 1. 'E dicono: 'Avete tradito ... 'Allorae 5 Stelle debbono mostrare la capacità nelle prossime settimane di dar luogo a una novità, ...I tempi non sono quelli, il banco di prova è già qui - ha continuato Bersani all'di Articolo 1 - Allorae 5 Stelle debbono mostrare la capacità nelle prossime settimane di dar luogo a ... L'Assemblea approva la modifica allo Statuto del PD sul percorso ... Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "All Italia serve una grande forza popolare, che abbia il suo cardine nella rappresentanza del mondo del lavoro come leva per la trasformazione democratica e sociale (...).L'intervento in video collegamento all'assemblea nazionale di Articolo 1: "Quei comportamenti sono uno sputo in faccia alla sinistra in Italia, ...