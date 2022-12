Pattinaggio velocità | Cdm Calgary 2022 2023 | Davide Ghiotto dominante | oro e nuovo primato personale nei 10 000 metri

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022)sfodera una prestazione magistrale e si aggiudica la gara dei 10.000nella Coppa del Mondodidiandata in scena a, in Canada. L’azzurro domina la concorrenza chiudendo in 12:45.98, che vale anche ilrecord, migliorando di 88 centesimi il tempo che gli era valso il bronzo alle Olimpiadi di Pechino, precedendo di oltre 6? gli olandesi Patrick Roest e Beau Snellink. Per, che non aveva mai vinto su questa distanza sul circuito maggiore, dopo i due podi stagionali nei 5.000. SportFace.