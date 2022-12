Pattinaggio artistico | Italiani 2022 | trionfo di Guignard-Fabbri | secondi Manni-Rothlisberger

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Arriva il quinto titolo Nazionale consecutivo per Charléne-Marco. I danzatori hanno infatti vinto a Brunico (Bolzano) i Campionatididi figura, raccogliendo un punteggio da capogiro e mandando in estasi il pubblico presente all’Interable Arena. Una prova senza sbavature quella degli atleti delle Fiamme Azzurre, abili ad eseguire in modo impeccabile i nove elementi pianificati, la maggior parte di questi valutati con un tripudio di +4. Guadagnando il livello massimo su tutte le difficoltà a chiamata, fatta eccezione per la serie di passi sun piede in parallelo (livello 3 per entrambi) gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno ottenuto 134.42 (77.02, 57.40) per 225.78.invece Victoria-Carlo ...