Patrizia Valduga | «Io poetessa marxista contro i “capetti” del Pd»

(Di domenica 18 dicembre 2022) Affilata nei giudizi ma ironica, è la più importante scrittrice in versi italiana. Che dal sesso alla politica al Papa, da Leopardi a Pound, dalla nostalgia agli intellettuali incomprensibili, parla di tutto. Ma risponde solo per iscritto: «Non sono mica una stronza...». Intervistare, la più grandeitaliana vivente, è come dare la caccia a un animale selvatico. Ritroso e inquieto. Trevigiana di nascita, milanese d’adozione, bellunese per diporto, la intercetto alla Libreria delle donne di Padova, dove la presentano come un’artista che «ci porta l’aria di una Milano che non è quella di Salvini». Pubblico adorante. Di nero vestita, come sul frontespizio di Belluno - Andantino e grande fuga, declama versi e riflessioni con voce mielosa. Dopo gli applausi, mi avvicino e ottengo il numero di cellulare. Però ...