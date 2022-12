(Di domenica 18 dicembre 2022)TV: ladelledidei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Mondiali, Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Conference League, Nations League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN ...

Corriere dello Sport

Studiare il passato per prevedere il futuro . Analizzando migliaia di, Leonardo Egidi, docente universitario a Trieste, e il collega Nicola Torelli hanno ... Perpomeriggio, grande ...Commenta per primo Sven - Goran Eriksson ,settantaquattrenne, Sinisa Mihajlovic lo ha conosciuto molto bene. Intervistato dal Corriere ... Ricordo che quando nelledella Lazio c'era un ... Napoli-Villarreal 2-3: non bastano Osimhen e Kvara, spagnoli corsari al Maradona Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...