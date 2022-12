Papa | “Viviamo la terza guerra mondiale | siamo pazzi”

Leggi su italiasera

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Da tempo io ho parlato, stiamo vivendo laa pezzetti”. Lo ha ribadito ilin un’intervista a Fabio Marchese Ragona, trasmessa da Canale 5. “Quella dell’Ucraina ci sveglia un po’ perché è vicina, ma la Siria da 13 anni che è interribile. Lo Yemen quanto? Myanmar, dappertutto in Africa. Il mondo è in. Fa soffrire tanto, fa soffrire tanto. Poi, anche la fame, il freddo, ha tante cose che ti porta una, distruzioni. Il commercio delle armi. L’industria delle armi, un’industria che invece di far progredire l’umanità fa delle cose per distruggere.. Io dirò alla gente, per favore, non abbiamo paura, ma piangiamo un po’. Ci manca piangere oggi su queste crudeltà”. ...