Papa “Ho già firmato le dimissioni in caso d' impedimento medico”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho giàle mie. Era Tarcisio Bertone, il segretario di Stato. Lo firmai e gli dissi: ‘Indiper motivi medici o che ne so, ecco le mie. Ce l'hanno già'. Non so a chi l'abbia data il cardinale Bertone, ma gliel'ho data io quando ero segretario di Stato”. CosìFrancesco in un'intervista al quotidiano spagnolo Abc. Poi, aggiunge: “E' la prima volta che lo dico”, sottolineando di volere che si sappia: “Ecco perchè lo dico.Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!'. Probabilmente lo consegnò al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato. L'ho dato a Bertone come segretario di Stato”. Ilannuncia anche che presto ci sarà una donna alla guida di un dicastero. “Ne ho ...