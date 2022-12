Papà Francesco | «Ho già firmato le mie dimissioni in caso di malattia»

Leggi su open.online

(Di domenica 18 dicembre 2022) «Indi impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie. Ce le avete già». Sono queste le parole che Papapronunciò davanti al Cardinal Tarcisio Bertone quando era segretario di Stato (dal 2006 al 2013). Lo ha affermato lo stesso pontefice in un intervista al quotidiano spagnolo Abc. Le parole diarrivano in risposta a una domanda, che gli chiede cosa succede se un Pontefice diviene improvvisamente invalido per problemi di salute o per incidente, interrogandosi sull’ipotesi di una procedura standard. Se non standard, quella adottata Bergoglio sembra una pratica quantomeno consolidata dato che – conferma lui stesso – anche Paolo VI e Pio XII avevano fatto la stessa cosa. «È la prima volta che lo dico», assicura il Pontefice parlando della rinuncia già firmata. Poi, scherzando, ...