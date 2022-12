Pallavolo | Conegliano campione del mondo per club | battuto 3 a 1 il VakifBank Istanbul dell’ex Egonu

La Gazzetta dello Sport

femminile , l' Imoco Volleybatte il VakifBank Istanbul ad Antalya ed è campione del mondo per club. Anche se qualcuno dirà che più che una gara tra le Pantere nere e la squadra ...Le atlete dell'Imocohanno vinto il Mondiale per Club 2022 difemminile. Le venete hanno battuto 3 a 1 (25 - 18, 23 - 25, 25 - 21, 25 - 21) il Vakifbank Istanbul della ex Paola Egonu .... Mondiale di Club, Conegliano batte il Vakif di Egonu e si riprende il mondo L'umbro Daniele Santarelli ha vinto anche il mondiale per club di volley femminile con Conegliano. È un 2022 fantastico per il coach folignate che appena due mesi in Olanda fa ha portato sul tetto del ...Tutta una sfida tra Isabelle Haak e Paola Egonu. La svedese oggi in forza all'Imoco ha fatto la fortuna dell'Istanbul negli anni scorsi. La 24enne di Cittadella, dopo avere vinto tutto con le Pantere ...