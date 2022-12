Pallamano | Serie A Gold 2022-2023 | Brixen chiude da imbattuta | sale Merano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Si conclude nel migliore dei modi ildi, squadra al momento saldamente al comando delladi. La capolista infatti ha vinto il suo quattordicesimo incontro su quindici partite disputate,ndo l’annata sportiva da protagonista sconfiggendo fuori casa il Secchia Rubiera per 31-21. Un match condotto egregiamente dagli ospiti, abili a indirizzare le sorti già nella prima frazione (chiusa 15-10) rimanendo sempre concentrata nel gioco. In virtù del successo Bressanone ha conservato il +6 sulla diretta inseguitrice Conversano, autrice di una grande partita in rimonta vinta contro Cassano per 23-20.ancora poi l’Alperia, bravissima a regolare Fasano per 33-30 ...

Nuovo Sud

L'Asd Habdball Scicli Social Club chiude l'anno in bellezza imponendosi sul campo del Girgenti per 27 - 38 (primo tempo 14 - 15). Un successo che assume una certa importanza in quanto la trasferta è ...... ovvero il Circolo Canottieri Ortigia (Campione d'Italia Under 20 pallanuoto), laAretusa ... l'Eurialo Volley (oggi Genovese Umberto) promossa nellaC femminile di pallavolo, l'Unvs ... Pallamano, serie B. L'Handball Scicli Social Club espugna il parquet ... In serie B battuto il Città Sant’Angelo per 31-25, abruzzesi agganciati nel girone di Area 6 Chiaravalle, 18 dicembre 2022 – Con un 40-32 in casa contro Prato, la Asd Pallamano Chiaravalle chiude il 2 ...Punti importanti in ottica classifica che proiettano ora Pressano all’ultimo impegno del 2022, il contestato recupero mercoledì sera a Rubiera La Pallamano Pressano Cassa di Trento torna al successo i ...