Palinsesto Mediaset festività natalizie 2022 | Il Volo e tanti film classici

(Di domenica 18 dicembre 2022)in occasione delleapporterà diverse modifiche al suo, sia per la fascia oraria del Daytime sia per quanto riguarda quella del Prime Time. Nel corso di questi giorni festivi, alcuni programmi molto amati come Uomini e Donne e Amici 22 andranno in pausa e saranno sostituiti dalle repliche di alcune fiction e daa tema natalizio. Inoltre, i cande Ilallieteranno i telespettatori nella serata della vigilia con il loro concerto. Vediamo, quindi, cosa verrà trasmesso in questo periodo.: stop a Uomini e Donne, Amici di Maria De Filippi e Pomeriggio 5 Il daytime di ...