Paleri si scopre specialista | l’uomo della provvidenza che ha fatto tremare la Strega

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAncora un miracolo per Alberto Paleari, che ha messo i suoi guantoni su un altro risultato positivo del Benevento. Secondo rigore parato in stagione per il portiere di Giussano, che così facendo ha eguagliato il suo record personale di penalty neutralizzati in un singolo campionato. Contrariamente a quanto si possa immaginare, l‘ex Cittanon è infatti definibile uno. Quello che si è trovato a fronteggiare al Braglia è stato infatti il rigore numero 30sua carriera, con uno score che parla di ‘sole’ sei parate, di cui ben due negli ultimi dieci giorni. Se a Parma il riflesso sulla conclusione di Vazquez era valso tre punti, non si può dire lo stessosfida di Modena. Resta l’amarezza, perché dopo meno di dieci minuti quel colpo di reni sulla conclusione di Diaw – ...