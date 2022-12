Pagelle Palermo-Cagliari 2-1 | voti e tabellino Serie B 2022 2023

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le, ile idi2-1, match della diciottesima giornata di. Apre Brunori al 36? su calcio di rigore, raddoppia nella ripresa Segre con un gran colpo di testa da corner al 53?. Nel finale c’è l’assedio dei sardi con il gol di Pavoletti in pieno recupero. Ma non basta per la rimonta degli uomini di Liverani. Iltorna alla vittoria dopo due pareggi di fila e sale a 23 punti, ilresta a quota 22.(3-5-2): Pigliacelli 6.5, Bettella 6, Nedelcearu 7, Mateju 6.5, Sala 6 (82? Devetak), Gomes 6 (77? Damiani), Stulac 6.5 (70? Saric), Segre 7 (70? Broh), Valente 6, Di Mariano 6, Brunori 7 (82? Vido) A disposizione: 1 Grotta, 12 ...

Cagliari News 24

...00 Cosenza - Ascoli 14:00 Modena - Benevento 14:00 Parma - SPAL 14:00 Ternana - Como 18:45-... l'orgoglio di Regragui: "Ci proveremo di nuovo" Ledi Francia - Marocco: Varane salva e ......00 Cosenza - Ascoli 14:00 Modena - Benevento 14:00 Parma - SPAL 14:00 Ternana - Como 18:45-...00 algiris - Bayern 20:30 Valencia - Barcelona Visualizza Euroleague Leggi anche Ledi ... Pagelle Palermo Cagliari: prestazione poco convincente dei rossoblù, male tutti – VOTI Le pagelle dei protagonisti del match tra Argentina e Francia, valido per la finale dei mondiali Qatar 2022. PAGELLE: ARGENTINA (4 - 4 - 2): Martínez 6,5; Molina 5,5 (dal 106 Montiel 5,5), Romero 5,5, ...Prima sconfitta stagionale per il Catania contro il Santa Maria Cilento. Termina 2-1 la sfida giocata in terra campana dai rossazzurri, a cui non basta la rete del momentaneo pari firmata da Marco Pal ...