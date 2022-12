Pagelle Argentina Francia | Messi strepitoso | Mbappé ribatte colpo su colpo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ledei protagonisti del match tra, valido per la finale dei mondiali Qatar 2022 Ledei protagonisti del match tra, valido per la finale dei mondiali Qatar 2022.(4-4-2): Martínez 6,5; Molina 5,5 (dal 106? Montiel 5,5), Romero 5,5, Otamendi 5, Tagliafico 5,5 (dal 121? Dybala SV); Di María 8,5 (dal 64? Acuna 6,5), De Paul 7 (dal 102? Paredes 5), Fernández 6, Mac Allister 6,5 (dal 116? Pezzella SV);9, Álvarez 5,5 (dal 112? Lautaro 5). All. Scaloni 7(4-3-3): Lloris 6,5; Koundé 5,5 (dal 122? Disasi SV) Varane 5 (dal 113? Konate SV), Upamecano 6, Théo Hernandez 5,5 (dal 71? Camavinga 6,5); Griezmann 5 (dal 71? Coman 5,5), ...