Ora che sono finiti i Mondiali | Senaldi sgancia la bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) "Ora che, in parte hanno ottenuto quello che volevano fin dall'inizio...": Pietroè intervenuto sullo scandalo Qatargate in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente, il talk in onda su Rete 4. Il condirettore di Libero ha spiegato che mentre "la penetrazione economica del Qatar in Europa e in generale in Occidente era nota a tutti", qualcos'altro invece sembra essere sfuggito. "Secondo me lo scandalo è che loro attraverso la corruzione hanno perpetrato una penetrazione culturale - ha proseguito, in collegamento con il talk -. C'è un'Europa che si batte per i diritti degli omosessuali e delle donne e poi la vice presidente del Parlamento europeo, donna, fa un elogio pubblico del Qatar". Il riferimento in questo caso è alla greca Eva Kaili, ...