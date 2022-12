ilmessaggero.it

In programma anche il brano ineditodel compositore Salvatore Frega. Il concerto in diretta su Rai1, è condotto da Milly Carlucci. L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza.In programma anche l'"" del compositore Salvatore Frega, eseguito per la prima volta. Dopo l'inno nazionale e l'inno europeo, il Presidente del Senato prenderà la parola per un breve ... Omaggio a Mogol al Senato, il paroliere suona la campanella ricevuta in dono da La Russa Concerto di Natale dal Senato 2022: a che ora, durata e streaming dell'evento in programma oggi, domenica 18 dicembre 2022. Le info ...Roma, 18 dic. Adnkronos) – Al via al Senato il tradizionale Concerto di Natale alla presenza della premier Giorgia Meloni. L'evento, aperto dal saluto del Presidente del Senato Ignazio La Russa, vedrà ...