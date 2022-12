Nuoto | pagelle 17 dicembre | Miressi e Martinenghi | centesimi maledetti! Cerasuolo al primo podio mondiale!

(Di domenica 18 dicembre 2022)MONDIALI2022 OGGI Il bronzo, amaro, della 4×100 mista maschile permette all’Italia di chiudere al terzo posto il medagliere e di eguagliare il bottino di Abu Dhabi, cioè 16 medaglie. Lo scorso anno furono 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Quest’anno 5 ori 6 argenti e 5 bronzi per una spedizione azzurra sicuramente meno ampia numericamente ma di grande qualità. L’Italia si conferma ancora una volta tra le grandi potenze delmondiale. Ultima giornata con l’urlo strozzato in gola per l’Italia del. Nicolòe Simonehanno fatto il massimo ma sono stati battuti da Nic Fink nei 50 rana, portando a casa argento e bronzo. Lorenzo Mora ha piazzato una rimonta fantastica nei 200 dorso conquistando la sua seconda medaglia individuale, il bronzo e la ...

LEDELLA PENULTIMA GIORNATA DI GARE ITALIA MONUMENTALE: 4X50 MISTA D'ORO E CON IL RECORD DEL MONDONICOLO' MARTINENGHI 8.5: Una frazione da urlo nella staffetta mista veloce con oro e record del mondo e poi due 50 rana da primo della classe per arrivare in finale con il miglior tempo. Risultati che ... Nuoto, pagelle 17 dicembre: è una mista da sogno! Paltrinieri non si stanca mai di vincere, Sara Franceschi cresce... Continua il magic moment del nuoto azzurro ai Mondiali in vasca corta di Melbourne . Il medagliere italiano si arricchisce di altre due medaglie, una d'argento e l'altra di bronzo. Entrambe arrivano d ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in vasca corta. Il fuoriclasse di Carpi, già vincitore dei 1500 ...