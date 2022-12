Nuoto | mondiali vasca corta | Italia bronzo nella 4x100 mista uomini

(Di domenica 18 dicembre 2022) Melbourne, 18 dic. (Adnkronos) - L'ha vinto la medaglia distaffettamaschile, ultima gara deiindi Melbourne, perdendo l'oro negli ultimi centimetri di gara. Gli azzurri Mora, Rivolta, Martinenghi e Miressi hanno chiuso al terzo posto con in 3.19.06 dietro a Stati Uniti e Australia oro ex aequo in 3.18.98 nuovo record del mondo. Gli Stati Uniti partono fortissimi nelle prime due frazioni, poi Rivolta rimonta qualcosa e dà il cambio a Miressi per l'ultima frazione a stile libero. L'azzurro riesce a superare lo statunitense, si arriva al fotofinish conterza con nuovo record europeo.

Si è conclusa la rassegna iridata in vasca corta di Melbourne: l'Italia eguaglia con 16 medaglie il miglior Mondiale di dodici mesi fa. Mora rimonta ed è di bronzo nei 200 dorso, 3° posto anche per la ...Cresce ancora il bottino della spedizione azzurra nell'ultima giornata dei campionati del Mondo in vasca corta a ... LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: piovono ori per l'Italia! Apoteosi per Paltrinieri e la 4x50 mista (con record del mondo!). Argento Franceschi nei 400 misti Grandissima prova di Lorenzo Mora, l'Azzurro era staccatissimo ai 150 e poi grazie a due subacquee eccezionali guadagna posizioni e arriva al bronzo con il nuovo record italiano: 1’4845 ...Non è la Benedetta Pilato di sempre. Ai Mondiali in vasca corta di Melbourne la nuotatrice tarantina chiude la finale al settimo posto, lontana ...