Nuoto | Margherita Panziera è quinta nella Finale dei 200 dorso a Melbourne Oro a Kaylee McKeown

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non sarebbe bastato neanche il record italiano di 2:01.45 aper andarsi a prendere la medaglia dei 200donne ai Mondiali 2022 diin vasca corta a. La veneta ha replicato lo stesso risultato di 12 mesi fa ad Abu Dhabi, ovveroposizione, ma con un riscontro cronometrico diverso. Dodici mesi fa l’azzurra stampò 2:03.20gara vinta dall’americana Rhyan White (2:01.58) davanti alla canadese Kylie Masse (2:02.07) e all’altra statunitense Isabelle Stadden (2:02.20). In questo contesto il livello è stato decisamente superiore.ha toccato la piastra in 2:02.18, lottando con Masse (terza in 2:01.26) fino ai 150 metri, poi nelle ultime due vasche la nostra portacolori ha avuto un calo e non ha ...

