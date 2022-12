Nuoto | l’Italia eguaglia il record di medaglie nei Mondiali in vasca corta | azzurri sempre sul podio nella staffette maschili!

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ calato il sipario suidiin2022. Al Melbourne Sport and Aquatic Centreha concluso con 16ndo il primato di Abu Dhabi dell’anno scorso. Una rassegnaquale ha pesato sicuramente l’assenza della Russia per le note vicende legate al conflitto in Ucraina, ma il tenore delle gare è stato indubbiamente di un livello superiore., nonostante defezioni pesanti come quella di Simona Quadarella e di Lorenzo Zazzeri e la condizione imperfetta di Benedetta Pilato, è riuscita a mettere insieme risultati considerevoli: 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi parlano chiaro. Nei fatti sono stati conquistati, in numero, gli stessi metalli pregiati dell’edizione di 12 mesi fa. In questo conto, ...

RaiNews

Nuovo record per gli Azzurri durante i Mondiali in vasca corta di in corso Melbourne , in Australia. ha vinto la medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4X100 mista , stabilendo il nuovo primato europeo, con un tempo di 3'19 06 . Gli Azzurri ...Il bronzo dell'intelligenza quello conquistato da Lorenzo Mora nei 200 dorso .'azzurro, consapevole di non avere troppo nel serbatoio, ha scelto di non forzare più di tanto nel primo 100 per poi esplodere nel secondo. Una tattica valsa la medaglia e il nuovo record italiano di ...