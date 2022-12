Nuoto | Benedetta Pilato lancia l’allarme | “Se la situazione non migliora | potrei anche saltare gli Assoluti C’è un po’ di confusione”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Non è stato il Mondiale di. Nell’impianto in vasca corta di Melbourne l’azzurra non è mai apparsa nella migliore condizione, piagata da alcuni problemi fisici; dopo la brutta prestazione dei 100 rana, non è riuscita a riscattarsi nella mezza distanza, facendo da figurante (settimo posto) nel grandissimo successo della lituana Ruta Meilutyte. “Non ero al top fisicamente e non c’era nemmeno bisogno di una conferma – affermaai microfoni Rai -, oggi mi aspettavo che sarebbe andata così. Puntavo al massimo al terzo posto, credevo di poter fare un po’ meno di ieri ma ci sta“. Laprosegue parlando della sua condizione: “Non arrivavo in Australia con grandi aspettative. Pensavo di fare un po’ meglio sui 100, ma nemmeno agliho fatto una gran gara. Sapevo di non ...