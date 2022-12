Nuoto | altra medaglia per gli azzurri ai Mondiali di Melbourne | bronzo nella staffetta 4×100 mista – Il video

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nuovo record per glidurante iin vasca corta diin corso, in Australia. L’Italia ha vinto ladifinale della4X100 mista, stabilendo il nuovo primato europeo, con un tempo di 3’19?06. GliMora, Martinenghi, Rivolta e Miressi, che in precedenza si erano imposti sugli Stati Uniti e sulla Russia, questa volta hanno conquistato il terzo gradino del podio, a soli 8 centesimi dall’oro. A salire sui due gradini più alti del podio sono stati Stati Uniti e Australia, che hanno chiuso la gara prime ex aequo, ritoccando entrambe il record del mondo in 3’18?98. December 18, 2022 su Open Leggi anche: Doppietta azzurra aiin vasca ...

Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro negli 800 stile libero maschili ai Mondiali di... Settima piazza per l'italiana in gara, Ilaria Cusinato (4'3268). Ancora niente podio per Alberto ... Nuoto, altra medaglia per gli azzurri ai Mondiali di Melbourne ... La manifestazione di Melbourne si chiude con il bronzo ottenuto dalla staffetta 4x100 mista. Eguagliato il primato di medaglie di Abu Dhabi 2021, dove però era arrivato un argento in meno ...Si chiudono con l'incredibile finale della 4x100 mista le sei splendide giornate dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne.