Nordio-Travaglio | cos' è successo dietro al palco | alla festa FdI finisce male

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Doveva essere lo scontro degli scontri, il redde rationem tra garantisti e manettari. Mafine il faccia a faccia tra Carloe Marconon è andato in scena. Non in pubblico, perlomeno. Il ministro della Giustizia, bombardato quasi quotidianamente dal direttore sul Fatto quotidiano (tra le ultime perle, pardon insulti, "Lo chiamavano el mona") e oggi pure dal sindacato delle toghe, l'Anm, per le sue riforme annunciate su intercettazioni e riforma della legge Severino, era l'ospite più attesodi Fratelli d'Italia in piazza del Popolo a Roma.sarebbe dovuto salire sule confrontarsi proprio con. All'ultimo momento, però, è saltato tutto per la delusione, come spiega l'inviato del Giornale, ...