Non riesco a metabolizzare | lutto e crollo in diretta tv | lo strazio di Ivan Zazzaroni

(Di domenica 18 dicembre 2022) A Ballando con le Stelle, tanto cordoglio e altrettanto dolore. Già, perché Mario Sconcerti è morto poche ore prima della puntata di sabato 17 dicembre condotta da Milly Carlucci su Rai 1, così come il giorno prima ci ha lasciato Sinisa Mihajlovic. Due addii dolorosi, strazianti, laceranti. E tra i protagonisti di Ballando, chi segue la trasmissione lo sa benissimo, c'è anche, il giurato, che era molto legato a tutti e due, sia a Sinisa sia a Mario. E così, nel corso della puntata, ha voluto spendere parole di cordoglio. In particolare su Sconcerti, poiché la notizia era piovuta pochi minuti prima, improvvisa, inattesa, sconvolgente. "La sua morte non sono ancora riuscito a metabolizzarla", ha ammesso, visibilmente commosso. "Era una grandissimo giornalista", ha affermato, dunque un lungo applauso del ...

ilmessaggero.it

Questo è quello chea dare in questo momento.arrivavo qui con grandi aspettative, sapendo diessere in forma e provando a dare tutto quello che avevo' , ha dichiarato la 17enne. ...Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi,a parlare del mio supereroe". Dennis Di Tuccio, morto nell'incidente a Roma. La fidanzata: «Quell’ultima telefonata alle tre del mattino. No «L’ho sentito al telefono l’ultima volta intorno alle tre del mattino, io ero a casa e stamattina (ieri ndr) non riuscivo a crederci». Livia ha 18 anni e piange accorata ...