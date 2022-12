Non leggete il Corano | prima di essere impiccato lo schiaffo agli ayatollah

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ieri, finalmente, i più importanti giornali del mondo si sono inchinati davanti a Majidreza Rahnavard. Questo ragazzo ventitreenne di Mahhsad-Ali, una città di oltre tre milioni di abitanti il cui nome significa "il Santuario di Ali", era stato suppliziato lunedì nella maniera più tremenda che possa esistere: l'impiccagione lenta, con un'agonia che fa contorcere il corpo per cercare aria, l'analogo contemporaneo delle crocifissioni antiche. Ho rivisto in Majidreza, appeso al braccio della gru, e in sua mamma e nelle parenti davanti al loro ragazzo morente, quel a accadde sul Calvario. Ne ho dato conto su Libero. Un altro Cristo, un'altra Maria. Dare la vita perché la vita vale solo se data per qualcosa di più importante della vita:la libertà, la verità, il valore infinito di chi è minimo. RIVOLUZIONE LIBERALE? Che cosa è successo nei giorni seguenti? Come previsto, obbedendo alla ...