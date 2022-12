NBA | risultati della notte 18 dicembre | Booker domina e guida la clamorosa rimonta dei Suns Fontecchio sconfitto da Milwaukee

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Sono sette le partiteNBA. Tornava in campo dopo quattro match d’assenza Simone, ma il giocatore italiano non è riuscito a dare il contributo sperato ai suoi Jazz. Infatti Utah è stata sconfitta nettamente daiBucks, privi di Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton, per 123-97. Il principale protagonista è Bobby Portis, autore di 22 punti e 14 rimbalzi, ma ci sono anche 21 punti di Jrue Holiday. Perci sono due punti, 3 rimbalzi e un assist in 15 minuti con 0/3 dall’arco. Dopo tre anni la NBA è tornata a giocare una partita in Messico con la sfida tra Heat e Spurs. Ha vinto Miami su San Antonio per 111-101 grazie ad un ultimo quarto da 31-17 per la squadra di coach Spoelstra. Decisivi i 26 punti di Jimmy Butler e la doppia doppia di Bam Adebayo (22 punti e 13 ...