Natale con il caro luci | spesa delle famiglie supera 30 milioni

(Di domenica 18 dicembre 2022) Le case degli italiani in questo periodo si illuminano a festa, con, ghirlande, balconi e alberi addobbati che ricreano nei salotti e nelle camere la tanto attesa atmosfera natalizia. Ma la crisi morde e le spese vanno tenute sotto controllo, anche quelle per fare l’albero o addobbare le case. In generale aleggia un grande pessimismo ed il clima è quello che accompagna una spending review completa. Quanto costerà all’ambiente e alle tasche degli italiani? Ricreare la magiafeste nelle case degli italiani – per 6 ore ogni giorno – porta il Paese a consumare quotidianamente circa 1.600 MWh, ovvero oltre 46.000 MWh per l’intero periodo che va dall’8 dicembre al 6 gennaio (29 giorni). E’ la fotografia scattata da Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, che ha realizzato ...