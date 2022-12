Natale | alimentari e giocattoli regali preferiti da italiani

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tresu quattro " per l'esattezza il 72,7% in leggero calo rispetto al 74% dell'anno scorso - faranno idi, ma c'è un 27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, ...

Sono alcuni dei risultati di un'indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio - Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research da cui emerge come tra i regali che ... Pranzi, cenoni, ristoranti, regali, tutto costerà di più questo Natale, a causa della raffica di rincari che si è abbattuta sui prezzi al dettaglio.