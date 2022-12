Napoli-Villareal | Spalletti soddisfatto nonostante la sconfitta

Amaro per i partenopei il ritorno al Maradona: passano gli spagnoli nonostante i guizzi di Osimhen e ...Al 63' poi ancorapericoloso in avanti, questa volta con un tiro di Jackson. Il ... Passano tre minuti e al 70' ilperde un pallone sanguinoso a centrocampo, lanciando YeremY Pino verso ...La Gazzetta dello Sport ha analizzato la partita del Napoli contro il Villarreal, persa per 2-3 dagli azzurri: "Il Napoli perde la sua prima partita stagionale al Maradona e questa è una notizia. Ma s ...Meret 6,5 - Chiaramente incolpevole su entrambe le reti ed a fine primo tempo vola e salva in quel momento il risultato. Per il resto è sicuro su diversi angoli calciati tagliatissimi ...