MOVIOLA – Argentina-Francia | rigore per fallo di Otamendi su Kolo Muani | niente rosso

(Di domenica 18 dicembre 2022) Episodio danella finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra: c‘è il calcio diper ildisu. L’intervento è duplice, una trattenuta ripetuta fino a dentro l’area e poi il tocco goffo col polpaccio sulla gamba dell’attaccante transalpino. Stranamente, però, Marciniak non estrae nemmeno il cartellino giallo nei confronti del difensore argentino, non ci stava invece il cartellinoperché comunque i due giocatori erano pienamente a contatto e la tripla sanzione è stata cancellata in caso di tentativi genuini di raggiungere il pallone. SportFace.

Goal Italia

Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale trae Francia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ...Episodio dadopo ventidue minuti di Francia -, finale dei Mondiali di Qatar 2022. Gli argentini approcciano meglio alla partita e attaccano sulla fascia sinistra con uno scatenato Angel Di Maria ... Moviola Argentina-Francia: contatto Dembelé-Di Maria, concesso il ... MONDIALI - Gli episodi più controversi di Argentina-Francia, la finalissima dei Mondiali di Qatar 2022 arbitrata dal polacco Marciniak.Finora ci sono stati 18 falli, ma è chiara la scelta di Marciniak: lasciar giocare il più possibile ed eventualmente tenersi i cartellini per un’altra fase della partita. L’episodio chiave al 22’: Di ...