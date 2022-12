Morto il cardinal Poletto | arcivescovo emerito di Torino

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’die Severino, èieri sera nella casa di Testona di Moncalieri, dove si era ritirato dopo aver rinunciato alla guida della diocesi, nel 2010. Ne dà notizia la diocesi di. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 18 marzo. Ha guidato l’arcidiocesi didal 1999 al 2010. In precedenza è stato vescovo di Fossano (1980-1989) e di Asti (1989-1999). Nato a Salgareda (Treviso) il 18 marzo 1933, nel 1952 seguì la famiglia, emigrata nel Casalese. A Casale Monferrato entrò in Seminario Maggiore nel 1953 e venne ordinato prete il 29 giugno 1957. Viceparroco e poi parroco fu sempre molto attento ai problemi sociali e del mondo del lavoro (per qualche tempo si impiegò anche a part time in ...