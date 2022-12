Mondiali | Enzo Fernandez miglior giovane | che rimpianto per il Milan

Eurosport IT

Le formazioni ufficiali Argentina (4 - 3 - 3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul,Fernandez, Alexis Mac Allister; Angel Di ...I premi Miglior calciatore: Leo Messi Miglior giovane:Fernandez Miglior portiere (Guanto d'oro): Emiliano Martinez Scarpa d'oro: Kylian Mbappè Mondiali, i premi individuali: Messi è l'MVP, Mbappè ... L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. L’albiceleste guidata da Leo Messi, passa dal ko in apertura di torneo con l’Arabia Saudita, alla vittoria finale, per 7-5 ai calc ...(Adnkronos) - Leo Messi è stato premiato come miglior giocatore del Mondiale di Qatar 2022. Il numero 10 dell'Argentina campione del mondo si regala così il doppio riconoscimento. Il titolo di miglior ...