Mondiali di Nuoto | 4×100 mista maschile gigante | lotta e si prende il bronzo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Al tocco della piastra Italia terza e un podio eccezionale a Melbourne. Miressi stacca per ultimo in frazione e supera gli Stati Uniti leader della finale della. Poi nel finale sale anche l’Australia là dietro e siil secondo posto. Oro per gli Stati Uniti e Italia comunque sul podio, per firmare uno deidipiù belli in vasca corta. Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e poi lo stesso Alessandro Miressi. Mettono un eccezionaleal collo e festeggiano l’ultimo alloro a Melbourne. (foto@Giorgio Scala DBM – Deepbluemedia) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

OA Sport

Dopo avere mancato la finale nei 100, Benedetta Pilato non è andata bene neanche nei 50 rana. La nuotatrice tarantina è arrivata settima nella finale deiin vasca corta, in corso in Australia.Di seguito i numeri della spedizione tricolore : LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA: l'Italia chiude terza nel medagliere. Rimpianti per l'argento di Martinenghi e il bronzo della 4x100 mista. A podio Mora e Cerasuolo Omaggio del patron della Lazio a Mihajlovic in Campidoglio. Il ct Southgate resterà fino all'Europeo 2024. L'Italia chiude i Mondiali in vasca corta eguagliando il record di medaglie. Argento della Cu ...Un'altra mattinata di grandi soddisfazioni per la nostra spedizione ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Melbourne, e anche per i suoi componenti dell'Emilia-Romagna. Sono arrivate altre tre medaglie ...