Agenzia ANSA

Accusato dal New York Times di non voler commentare l'impatto deigiocata in Qatar, dal momento che è uno degli ambasciatori retribuiti dall'emirato, David- attraverso un proprio portavoce - ha detto che "lo sport ha il potere di essere una forza ......sull'evento calcistico in Qatar sono scoppiate mesi prima del fischio di inizio dei. La ... E dall'altra parte c'è chi, come David, ha accettato di promuovere il Paese ed è stato ... Mondiali, Beckham: "Calcio ha il potere di migliorare il mondo" - Calcio DOHA, 18 DIC - Accusato dal New York Times di non voler commentare l'impatto dei Mondiali giocata in Qatar, dal momento che è uno degli ambasciatori retribuiti dall'emirato, David Beckham - attraverso ...Lo sportivo è stato criticato duramente nel Regno Unito e non solo: a far discutere anche una polemica con l'attivista Joe Lycett ...