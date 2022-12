Mondiali | Argentina-Francia | a Napoli omaggio a Maradona | VIDEO

A Napoli si tifa. Che festa nei Quartieri spagnoli nel segno di Maradona Un gruppo su Whatsapp, qualche chiamata agli amici e i parenti che vivono in Italia. Un appello a venire a tifare a ...Nella finale deidi Qatar 2022, l'è nettamente in vantaggio per 2 - 0 sulla Francia dopo l'intervallo. Decidono i gol di Messi ...Chi ha vinto la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia giocata oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 16 A laurearsi campione del mondo 2022 è stata la… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… Ottima ...Messi è diventato anche il capocannoniere dell'Argentina durante il torneo del Qatar, dove ha segnato finora sei volte per un totale di 12 nei Mondiali. Nel frattempo, il francese Hugo Lloris è ...