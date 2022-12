Mondiali 2022 | Messi miglior giocatore e Mbappé capocannoniere

Leggi su italiasera

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – Leoè stato premiato comedel Mondiale di Qatar. Il numero 10 dell’Argentina campione del mondo si regala così il doppio riconoscimento. Il titolo dicannoniere va invece al francese Kyliancon 8 reti, compagno di club al Psg. Il premio per ilgiovane va all’argentino Enzo Fernandez, classe 2001 centrocampista del Benfica. Quello diportiere è sempre argentino, Emiliano Martinez, estremo difensore dell’Aston Villa. Mbappe è diventato ilpiù giovane a segnare 12 gol in Coppa del Mondo con i tre gol, che non sono però bastati, segnati nella finale. L’attaccante ha ridato speranza ai Bleus dal dischetto all’80’, prima di fare contro con uno ...