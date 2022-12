Mondiale in Qatar | Argentina e Francia a Doha | una finale da dieci

Yahoo Eurosport IT

Al Lusail Stadium di Doha l'Albiceleste - la più bella dall'inizio di2022 - è in vantaggio ... il francese va a caccia del secondoa soli 24 anni e l'argentino insegue una coppa che ...LUSAIL () - È il giorno della verità in, dove Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in ... nuovo fenomeno del calcioche a soli 23 anni ... Qatar 2022, il meglio del Mondiale Vi raccontiamo i 10 piatti tradizionali del Qatar e dove provarli, al di là di ogni polemica legata (e non) ai Mondiali di calcio 2022.Chi ha vinto il mondiale in Qatar Alla vigilia poche erano state le sorprese per quanto riguarda le formazioni. L’Argentina si è affidata in attacco alla coppia che le ha permesso di arrivare in ...