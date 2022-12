Missili balistici nel Mar del Giappone | la nuova provocazione della Corea del Nord

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ladelha lanciato dueriprendendo così i test nelle acque al largocosta orientale. Lo affermano funzionaridel Sud e del. Si tratta del test in un mese - viene spiegato - che arriva due giorni dopo l'annuncio di «un test chiave» per la realizzazione del «più potente missile balistico intercontinentale in grado di raggiungere la terraferma degli Stati Uniti». Il lancio dei dueni è stato rilevato dall'esercitodel Sud. È stato riferito che isono stati lanciati a circa 50 minuti di distanza. Il Joint chiefs of staff...

Corriere della Sera

Sui test, avvenuti a circa 50 minuti di distanza l'uno dall'altro, nessun altro dettaglio La Corea del Nord ha sparato una coppia dinon specificati verso il Mar del Giappone. A dichiararlo l'esercito sudcoreano. L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha citato lo Stato maggiore congiunto (JCS) per annunciare i ...I venti di guerra che spirano da Oriente non cessano neanche sotto Natale, peraltro festività che da quelle parti non è molto mainstream: la Corea del Nord lancia gli ennesimie secondo quanto rifetito in queste pre dall'esercito della Corea del Sud la coppia di vettori non identificati è finita nelle acque del Mar del Giappone . La Corea del Nord lancia ... La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel Mar del Giappone La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici riprendendo così i test nelle acque al largo della costa orientale. Lo affermano funzionari della Corea del Sud e del Giappone. Si tratta del test ...La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nel mare del Giappone, secondo prime indiscrezioni sono atterrati fuori dalla zee ...