Miss Italia Social | Sara Pilla voga e canta tra i canali di Venezia fino a conquistare il titolo nazionale

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ventidue anni, una paglietta sulla chioma bionda e tanta voglia di mettersi in gioco con creatività e una personalità genuina e positiva. Lei è2022,, una delle uniche quattro donne gondoliere di, che grazie al suo Reel su Instagram raggiungerà a Roma le Finaliste diper raccontare, a supporto del team digital del concorso, i retroscena e le emozioni della finale. Già da cinque anni,ha un occhio di riguardo per il mondo deie ildinasce dal desiderio di includere questo aspetto della vita delle ragazze, sempre più immerse tra varie ...

Giornale di Sicilia

E' morta a 75 anni, dopo una malattia, Daniela Giordano, prima e unica palermitana a essere eletta. Dopo il trionfo nel concorso di bellezza, avvenuto nel 1966, per lei si spalancarono le porte del cinema. Dopo l'esordio nel 1967 nel film 'I barbieri di Sicilia', con Franco Franchi e ...Morta exSecondo quanto si apprende dalla stampa nazionale e locale, è improvvisamente venuta a mancare l'attrice Daniela Giordan o. La donna è morta all'età di 74 anni. Fu la prima ... È morta Daniela Giordano, l'unica palermitana ad avere vinto Miss Italia PALERMO - È morta Daniela Giordano, prima e unica palermitana a essere eletta Miss Italia: aveva 75 anni. Il decesso è avvenuto a seguito di una lunga ...Tennis, rieccola in tutto il suo splendore: il look sfoggiato in occasione di una serata molto speciale ha sbalordito i presenti.