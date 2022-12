Mimma | la compagna di Romita sbotta sui social contro il GFVIP | “storia artefatta per scopi di audience”

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ unaparecchio arrabbiata quella che ieri, durante la puntata del Grande Fratello VIP 7, ha deciso di tornare suiper commentare quello che stava succedendo nello studio di Canale 5. Ladi Attilionon ha gradito a quanto pare, la parte dedicata alla suae a quella di Attilio. Alfonso signorini ha richiamato Attilio per aggiornarlo su quello che sta succedendo fuori dal programma e gli ha raccontato cheha fatto avere alla redazione del GF VIP una lettera. Una lettera che però non ha scritto lei. E’ una lettera cheha fatto avere al programma ed è stata scritta dall’avvocato. “Ti faremo avere la lettera in modo integrale” ha detto Signorini che ne ha letto alcuni spezzoni. Frasi che hanno fatto capire ad Attilio, ma ...

Tag24

I social condannano Antonella: 'Fa la vittima, povero Edoardo' Lo sfogo diDurante la diretta di sabato 17 dicembre Signorini ha comunicato ad Attilio Romita che la, ha mandato ...Puntata difficilissima per Attilio Romita al Grande Fratello Vip . L'ex volto del Tg1, dopo lo scivolone della scorsa puntata con Sarah Altobello , è in crisi con la sua. La donna ha mandato una lettera al compagno tramite il suo legale in cui chiude tutte le porte. La reazione di Romita spiazza tutti. Gf Vip, Donnalisi in crisi. I social condannano ... Attilio Romita, Mimma Fusco gli fa scrivere dall'avvocato: “Non ... Puntata difficilissima per Attilio Romita al Grande Fratello Vip. L'ex volto del Tg1, dopo lo scivolone della scorsa puntata con Sarah Altobello, è in crisi con la sua compagna ...Attilio Romita scopre che la sua compagna lo vuole lasciare e non vuole che torni nella casa che lui ha comprato ...