Milano | stupri Capodanno | gip ' arrestati si sono affrettati per posto in prima fila'

(Di domenica 18 dicembre 2022), 18 dic. (Adnkronos) - Un "branco" che la sera diin piazza Duomo aè entrato in azione più volte "approfittando della forza intimidatoria del gruppo e dell'effetto di sopraffazione" nei confronti delle giovani vittime e che dopo i primi arresti scattati lo scorso gennaio ha corso il rischio di avvertire "un senso di impunità pericoloso". E' quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip diSonia Mancini nei confronti di quattro ragazzi - tre 20enni e un 19enne, tutti nati in Egitto -per le violenze sessuali commesse a due tedesche vicino alla statua dedicata a Vittorio Emanuele II e ad altre due ragazze a pochi passi da un fast food (c'è stata anche la rapina di un cellulare e di una borsa). Gli(due ai ...

ilGiornale.it

È trascorso quasi un anno esatto dai terribili abusi del capodanno di, quando un branco composto da giovanissimi stranieri ha seminato il panico nella notte di San Silvestro, molestando e violentando giovani turiste. Le indagini della polizia non si sono mai ...Ecco dunque la "ricetta" pensata dal ministro in comunione con i sindaci di Roma,e Napoli, ... Trastevere in mano alla malamovida, tra risse eMilano, 18 dic. (Adnkronos) – Un “branco” che la sera di capodanno in piazza Duomo a Milano è entrato in azione più volte “approfittando della forza intimidatoria del gruppo e dell’effetto di sopraffa ...Hanno tra i 19 e i 20 anni i quattro egiziani arrestati per le violenze di Capodanno a Milano: sale a sette il numero di fermati, tutti stranieri ...