Pianeta Milan

... rischia di far scoppiare una nuova polemicatoni di quella scatenata dalla battuta del Cav nello spogliatoio nel Monza. Berlusconi: 'Vi mando un pullman di tr*** se battete Juventus e'. ...Ulteriori informazionirequisiti per il processo di selezione sono disponibili a questo link. ... In Italia, Emirates è anche tra gli sponsor dell'AC. L'articolo Tornano a Venezia i ... Milan sui social – Le foto della giornata a Dubai nel deserto Il Milan ha deciso cosa fare nel mercato di gennaio per quanto riguarda il reparto offensivo, soprattutto dopo il ko di Origi.Pioli è alle prese con una nuova emergenza nel reparto offensiva: c'è un'opzione che prende piede per la sfida contro i granata ...