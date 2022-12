Milan | Murelli | “Stiamo vicini alle famiglie di Mihajlovic e Sconcerti”

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il vicenatore delGiacomoha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parla dell'esperienza del ritiro a Dubai

Fcinternews.it

Giacomo, vice allenatore del, ha fatto il punto della situazione sul ritiro dei rossoneri in quel di Dubai Intervistato dai microfoni diTv, Giacomoha parlato così del ritiro del suoin quel di Dubai. RITIRO: "Questo è un periodo molto importante, ci permette di ritrovare la condizione che dovremmo avere nel corso ...Commenta per primo Giacomo, vice allenatore del, ha rilasciato un'intervista aTV : 'Questo è un periodo molto importante, ci permette di ritrovare la condizione che dovremmo avere nel corso della stagione. Milan, Murelli: "Sosta novità assoluta. Ci siamo prestati ad affrontare questa situazione con massima... Giacomo Murelli, vice allenatore del Milan, ha fatto il punto della situazione sul ritiro dei rossoneri in quel di Dubai Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Giacomo Murelli ha parlato così del rit ...Il secondo allenatore del Milan, Giacomo Murelli, ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Milan TV: "Questo è un periodo molto importante, ci ...