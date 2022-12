Milan | il vice di Pioli Murelli | 'Vicini alle famiglie di Mihajlovic e Sconcerti | li amiamo particolarmente'

Milan News

... con le loro sciarpe e insegne: Lazio, Sampdoria, Inter, Bologna, Torino,, Roma. 11.30 - Alla ... Presente anche l'amico - ex compagno di squadra, collaboratore e- Miroslav Tanjga. COMMOZIONE ......calcistica ha tentato fin da subito quella da allenatore partendo nel lontano 2006 comedi ... Nel 2015 arriva la grande panchina, quella del, dove il serbo lancia il giovanissimo Gigio ... Forza Theo e Olivier. Dicevano che il Milan non avesse campioni. Rimpianti, ma non solo... Giacomo Murelli, vice allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a Milan TV. Di seguito le dichiarazioni complete: Sul safari nel deserto: “È stata una bellissima giornata e una bellissima ...Il francese dovrebbe saltare, in via precauzionale, anche il test col Psv del 30 dicembre, a soli cinque giorni dal campionato. Il Tata pronto per giocare anche a Salerno ...