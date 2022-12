Milan | chi gioca davanti? Dal riposo di Giroud all’infortunio di Origi | le opzioni tra campo e mercato

(Di domenica 18 dicembre 2022) La ruota gira. E i problemi del, ciclicamente, tornano in attacco. In vista del ritorno indel 4 gennaio, contro la Salernitana,...

90min IT

A partire dal portiere (Dominik Livakovi , un pararigori che ilvalutò l'estate scorsa salvo ... in vista del Mondiale Argentina - Francia, Messi e Mbappé Fin qui abbiamo dettonon ci sarà, ...'Era uno che ti faceva subito capireavevi di fronte, non aveva il timore di doversi nascondere ... Presenti molti tifosi del. 2022 - 12 - 18 12:07:33 L'assessore Onorato: "La sua lotta contro ... Milan, chi in attacco alla ripresa del campionato Rebic è il favorito: i motivi Il Milan ha deciso cosa fare nel mercato di gennaio per quanto riguarda il reparto offensivo, soprattutto dopo il ko di Origi.Maldini e Pioli oggi faranno il tifo per la Francia di Theo e Giroud, ma nel ritiro di Dubai il Milan continua a preparare la rimonta ... ora si interroga su chi schierare in attacco. Ibra continua ...